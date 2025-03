Após aquisição da Tuper, líder do aço compra mais uma empresa em SC ArcelorMittal, com sede em São Francisco do Sul, anunciou a compra da Dânica, empresa especializada em sistemas termo isolantes ND Mais|Do R7 27/03/2025 - 18h46 (Atualizado em 27/03/2025 - 18h46 ) twitter

A siderúrgica ArcelorMittal, com sede em São Francisco do Sul (SC), anunciou a compra da Dânica, empresa especializada em sistemas termo isolantes. A negociação ocorre na mesma semana em que a multinacional adquiriu integralmente a Tuper S/A, de São Bento do Sul, uma das maiores processadoras de aço da América Latina.

Para mais detalhes sobre essa importante aquisição e suas implicações no mercado, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

