Após atrair vítima para emboscada em mata, suspeito confessa assassinato em Blumenau Homem de 29 anos foi preso após comparecer à delegacia e confessar participação no homicídio de Alisson Leonardo Cândido da Silva,... ND Mais|Do R7 07/08/2025 - 21h57 (Atualizado em 07/08/2025 - 21h57 )

O segundo suspeito de envolvimento no assassinato de Alisson Leonardo Cândido da Silva, ocorrido no final de julho em Blumenau, foi preso pela Polícia Civil. A investigação apontou que a vítima foi atraída para uma área de mata e morta a facadas após uma discussão entre os autores.

