Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Após atrair vítima para emboscada em mata, suspeito confessa assassinato em Blumenau

Homem de 29 anos foi preso após comparecer à delegacia e confessar participação no homicídio de Alisson Leonardo Cândido da Silva,...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O segundo suspeito de envolvimento no assassinato de Alisson Leonardo Cândido da Silva, ocorrido no final de julho em Blumenau, foi preso pela Polícia Civil. A investigação apontou que a vítima foi atraída para uma área de mata e morta a facadas após uma discussão entre os autores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este crime chocante.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.