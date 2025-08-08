Após atrair vítima para emboscada em mata, suspeito confessa assassinato em Blumenau
Homem de 29 anos foi preso após comparecer à delegacia e confessar participação no homicídio de Alisson Leonardo Cândido da Silva,...
O segundo suspeito de envolvimento no assassinato de Alisson Leonardo Cândido da Silva, ocorrido no final de julho em Blumenau, foi preso pela Polícia Civil. A investigação apontou que a vítima foi atraída para uma área de mata e morta a facadas após uma discussão entre os autores.
O segundo suspeito de envolvimento no assassinato de Alisson Leonardo Cândido da Silva, ocorrido no final de julho em Blumenau, foi preso pela Polícia Civil. A investigação apontou que a vítima foi atraída para uma área de mata e morta a facadas após uma discussão entre os autores.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este crime chocante.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este crime chocante.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: