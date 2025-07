Após atropelamentos e corpo desovado, audiência destrava obras em região abandonada de Criciúma Série de tragédias e pressão popular gera ações por iluminação e asfalto em região marcada pelo descaso do poder público ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 22h57 (Atualizado em 17/07/2025 - 22h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Moradores da região que abriga o complexo penitenciário em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, seguem lutando por melhorias na segurança pública e na infraestrutura. Nessa quarta-feira (16), uma nova audiência pública foi realizada para debater o assunto e resultou em encaminhamentos que asseguram investimentos em iluminação e pavimentação.

Para mais detalhes sobre as medidas que estão sendo tomadas e a situação da segurança na região, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Lançada em Florianópolis, Efapi 2025 terá megaestrutura e negócios bilionários

Caminhão quebra em curva e bloqueia tráfego na Serra do Rio do Rastro, em SC

Empresa de SC é proibida de vender online após 40 mil reclamações