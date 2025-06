Após audiência, justiça libera homem que agrediu criança achando que era um bebê reborn Caso aconteceu em Belo Horizonte (MG); homem achou que casal estava com uma bebê reborn para furar fila em food truck ND Mais|Do R7 07/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 07/06/2025 - 20h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Justiça de Minas Gerais (MG) concedeu liberdade provisória a Filipe Martins Cruz, suspeito de agredir um bebê de quatro meses com uma tapa na cabeça após confundi-la com uma boneca do tipo “reborn” — modelos hiper-realistas que imitam recém-nascidos.

Para saber mais sobre este caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Prisão definitiva: Moraes manda Ministério da Justiça pedir extradição de Carla Zambelli

Religião que mais cresce em SC quadruplicou número de fiéis em 12 anos

Anvisa manda tirar do mercado lote de whey protein de marca famosa