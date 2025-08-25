Após áudio gravado pela mãe, pai é preso por estuprar a filha em SC Crime aconteceu nesse domingo (24), em Araranguá, no Extremo Sul; vítima também foi agredida e ameaçada de morte ND Mais|Do R7 25/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 25/08/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante depois de estuprar a filha em Araranguá, no Sul de Santa Catarina. O crime foi registrado na tarde desse domingo (24) em uma casa no bairro Urussanguinha, onde a vítima, uma adolescente de 15 anos, também foi agredida e ameaçada de morte pelo pai.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante.

Leia Mais em ND Mais:

Alerta amarelo: Santa Catarina pode ser atingida por chuvas intensas e ventos fortes

Canabidiol gratuito? Pressão cresce para que governo altere regras de fornecimento à população

‘Ápice da fama’: de infância traumática a ícone, a vida de Jeisa Rossi, em Blumenau