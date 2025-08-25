Logo R7.com
Após áudio gravado pela mãe, pai é preso por estuprar a filha em SC

Crime aconteceu nesse domingo (24), em Araranguá, no Extremo Sul; vítima também foi agredida e ameaçada de morte

ND Mais|Do R7

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante depois de estuprar a filha em Araranguá, no Sul de Santa Catarina. O crime foi registrado na tarde desse domingo (24) em uma casa no bairro Urussanguinha, onde a vítima, uma adolescente de 15 anos, também foi agredida e ameaçada de morte pelo pai.

