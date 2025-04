Após briga no set, série The White Lotus terá importante desfalque para a 4ª temporada Terceira temporada da série estreou em fevereiro e tem novos episódios lançados todo domingo no HBO e na Max ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 04/04/2025 - 05h05 ) twitter

A quarta temporada de The White Lotus terá um desfalque importante. Cristóbal Tapia de Veer, compositor da trilha sonora da série, anunciou que não participará do próximo ano após desavenças com o criador, roteirista e diretor da produção, Mike White.

Saiba mais sobre essa polêmica e suas implicações na série consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

