Após caso de abuso infantil em creche de Florianópolis, demissão de diretor causa indignação

Após o caso de abuso infantil em creche de Florianópolis, o diretor do NEIM (Núcleo de Educação Infantil Municipal) Nossa Senhora de Lurdes foi retirado do cargo nesta sexta-feira (4). A decisão da Prefeitura de Florianópolis provocou indignação entre pais e professores, que defendem que o diretor, Pedro Henrique Cardoso, foi o primeiro a agir no caso, enquanto a administração municipal teria tentado abafar a situação. As informações são do Cidade Alerta SC.

Para entender todos os detalhes dessa situação e a reação da comunidade escolar, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

