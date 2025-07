Após cinco meses parado, Arcanjo 03 volta a voar em Blumenau com turbina francesa Helicóptero do Corpo de Bombeiros, fundamental para atendimentos no Vale do Itajaí, estava em manutenção desde fevereiro ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 03h37 (Atualizado em 09/07/2025 - 03h37 ) twitter

Após quase cinco meses parado, o Arcanjo 03 voltou a operar em Blumenau nesta terça-feira (8). A aeronave entrou em manutenção preventiva em 18 de fevereiro para uma inspeção de oito anos de voo. O procedimento exigiu a substituição do módulo 4 do motor, que precisou ser importado da França.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre o retorno do Arcanjo 03!

