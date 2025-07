Após comércio liderar alta nacional em abril, vendas de inverno devem crescer 7,4% em SC Em maio, Santa Catarina registrou o melhor índice de intenção de consumo para o mês desde 2014, segundo levantamento da Confederação... ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 04h37 (Atualizado em 17/07/2025 - 04h37 ) twitter

Marco Santiago

Uma boa notícia neste 16 de julho, Dia do Comerciante. O inverno de 2025 deve marcar um período de recuperação para o comércio varejista de Santa Catarina. Depois de uma retração de 1,4% no ano passado, as vendas de vestuário, calçados e tecidos voltados para a estação mais fria do ano devem crescer 7,4% nesta temporada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do comércio em SC!

