Após décadas de espera, Chapecó terá área de escape com investimento de R$ 6,3 milhões

Está aberto o edital de licitação para a construção da área de escape no trecho do Goio-Ên, na SC-480, em Chapecó, Oeste de Santa Catarina. A obra, aguardada há décadas, deve custar até R$ 6,3 milhões e integra o programa Estrada Boa, considerado o maior da história rodoviária do estado.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa importante obra para a segurança viária de Chapecó!

