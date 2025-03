Após denúncia, polícia flagra extração irregular de areia em município do Sul de SC Ocorrência foi registrada em Jaguaruna no mês de março ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 28/03/2025 - 13h46 ) twitter

Uma ação da 3ª Companhia do 1º Batalhão da PMA (Polícia Militar Ambiental) identificou, no dia 20 de março, uma extração ilegal de areia em uma área de dunas no bairro Albatroz, em Jaguaruna, no Sul de Santa Catarina. O órgão de segurança recebeu uma denúncia.

Saiba mais sobre essa importante ação da polícia e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

