Após denunciar agressão, vereadora de SC acusa colega de desviar verbas e fraudar contratos

A vereadora Marcelli Mates (Podemos), presidente da Câmara de Vereadores de Anitápolis, na Grande Florianópolis, apresentou uma denúncia contra o colega Salésio Effting (MDB) por supostas irregularidades no legislativo municipal. A acusação foi exposta em sessão ordinária na segunda-feira (4). Segundo a vereadora, as irregularidades teriam acontecido quando Salésio era presidente da Câmara. Marcelli ainda acusa o vereador de agressão física, que teria ocorrido na sexta-feira (1), após ele ser informado da abertura da investigação. Ele teria dado um tapa no braço da parlamentar.

