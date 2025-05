Após denúncias de crimes, Milei planeja operação em trecho que liga SC, PR e Argentina A mobilização faz parte da Operação Roca, que deve começar na próxima semana; tropas atuarão em zonas rurais argentinas desabitadas... ND Mais|Do R7 01/05/2025 - 08h20 (Atualizado em 01/05/2025 - 08h20 ) twitter

Após denúncias de crimes, o presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou uma operação que prevê o envio de tropas das Forças Armadas para áreas que fazem divisa com o Brasil, especialmente o trecho que liga Santa Catarina e Paraná ao território argentino. A mobilização faz parte da Operação Roca, que deve começar na próxima semana, com foco no combate à criminalidade e ampliar a proteção das fronteiras do país.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a Operação Roca e suas implicações.

