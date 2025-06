Após desclassificação, marcas são proibidas de fabricar e vender ‘café fake’; uma delas é de SC Conforme anunciado pela Anvisa, nesta segunda-feira (2), produtos estão contaminados com toxinas e não devem ser consumidos ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 07h16 (Atualizado em 03/06/2025 - 07h16 ) twitter

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu, nesta segunda-feira (2), a fabricação e comercialização de produtos de três marcas, apontadas como responsáveis pela produção do chamado ‘café fake’. A decisão ocorre após inspeção realizada pelo Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), que constatou contaminação por toxinas nas amostras analisadas.

Para saber mais sobre as marcas envolvidas e as implicações dessa decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

