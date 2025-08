Após diagnóstico alarmante, Florianópolis reduz defasagem em matemática e português em 4 meses Avaliação mostra avanços no aprendizado em matemática e português; mudanças na carga horária e reforço pedagógico estão entre as ações... ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 05h17 (Atualizado em 06/08/2025 - 05h17 ) twitter

No início do ano letivo, a Secretaria de Educação de Florianópolis se deparou com um cenário preocupante: a grande maioria dos estudantes da rede municipal estava longe de atingir o desempenho esperado, especialmente em matemática. A partir desse diagnóstico, um conjunto de ações foi colocado em prática visando reverter esse quadro, com os primeiros resultados começando a aparecer.

Para saber mais sobre os avanços e desafios da educação em Florianópolis, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

