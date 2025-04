Após discussão, homem ataca companheira com golpes de faca e foge com R$ 2 mil em SC A vítima relatou para a PM que foi atacada pelo companheiro com diversos golpes de faca em União do Oeste, no Oeste do estado

ND Mais|Do R7 28/04/2025 - 19h40 (Atualizado em 28/04/2025 - 19h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share