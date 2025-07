Após dois dias de juri, cinco são condenados por chacina que chocou Joinville O crime ocorreu em janeiro de 2023 e terminou com sete pessoas mortas e outras três feridas ND Mais|Do R7 20/07/2025 - 09h57 (Atualizado em 20/07/2025 - 09h57 ) twitter

Mais cinco integrantes do grupo envolvido no caso da chacina do Morro do Meio, crime que chocou Joinville e todo o Norte catarinense, foram julgados e condenados pelo Tribunal do Júri na última quinta-feira (17). Somadas, as penas ultrapassam 300 anos.

Para mais detalhes sobre as condenações e o desfecho desse caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

