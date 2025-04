Após dores abdominais, paciente descobre tumor de 7 cm e é operado com robô em Joinville Paciente teve alta um dia após o procedimento, realizado com o robô Da Vinci Xi no Hospital Dona Helena

