Após falha em sistema de segurança, banco é condenado a devolver R$ 89,5 mil em Joinville Criminosos mantiveram os responsáveis por diferentes contas bancárias em cárcere privado e os forçaram a realizar diversas transferências... ND Mais|Do R7 25/06/2025 - 07h36 (Atualizado em 25/06/2025 - 07h36 )

Um banco deverá restituir R$ 89,5 mil a uma empresa vítima de transferências bancárias realizadas durante um assalto com cárcere privado. O crime aconteceu em janeiro de 2022, em Joinville, Norte de Santa Catarina. A decisão reconheceu falha no sistema de segurança do banco, que permitiu três movimentações de alto valor, feitas em sequência e em curto intervalo de tempo, sem qualquer bloqueio ou verificação.

