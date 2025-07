Após fortes chuvas, cidade do Oeste de SC decreta situação de emergência Palmitos decretou situação de emergência nesta segunda-feira (30), por conta das chuvas ao longo do fim de semana; equipes realizam... ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 00h15 (Atualizado em 01/07/2025 - 00h15 ) twitter

O grande volume de chuva registrado nos últimos dias provocou alagamentos e prejuízos em várias cidades do Oeste de Santa Catarina. Um dos municípios afetados foi Palmitos, que decretou situação de emergência. De acordo com a coordenadora da Defesa Civil municipal, Angélica Chini, a localidade de Ilha Redonda está submersa em decorrência das chuvas intensas. As equipes seguem em alerta na região, monitorando o avanço da água.

Para mais detalhes sobre a situação e as medidas adotadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

