Após fuga, polícia flagra 200 caixas de desodorantes avaliadas em R$ 38 mil em SC A mercadoria de desodorantes apreendida foi avaliada em mais de R$ 38 mil; policiais de Maravilha receberam uma denúncia e localizaram... ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 21h26 (Atualizado em 06/03/2025 - 21h26 ) twitter

Uma carga de 200 caixas de desodorantes, avaliadas em R$ 38 mil, foi apreendida na SC-492, no interior do município de Maravilha, no Oeste de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (6), e os desodorantes eram provenientes de descaminho, com origem na Argentina.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa apreensão e os detalhes da operação policial!

