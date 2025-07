Após furtos e tensão, Parque Náutico de Florianópolis terá ‘nova cara’ a partir de setembro Primeira etapa das obras no Parque Náutico Walter Lange será entregue em setembro e busca aumentar a segurança no espaço onde ficam... ND Mais|Do R7 19/07/2025 - 04h57 (Atualizado em 19/07/2025 - 04h57 ) twitter

Reivindicada há anos pelos frequentadores e atletas dos clubes localizados no Parque Náutico Walter Lange, em Florianópolis, a primeira etapa da revitalização do espaço deve ser entregue em setembro deste ano. A obra é motivada por preocupações com a segurança, após uma série de furtos registrados no local.

