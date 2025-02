Após impasse, moradores da praia do Forte esperam por audiência de conciliação em Florianópolis Moradores alegam que nasceram e foram criados no local; Iphan sustenta que construções na Praia do Forte foram feitas sem autorização... ND Mais|Do R7 20/02/2025 - 09h26 (Atualizado em 20/02/2025 - 09h26 ) twitter

A Justiça Federal aguarda manifestação da União sobre a continuidade da demolição de imóveis na praia do Forte, em Florianópolis. A tendência, agora, é que haja nova audiência de conciliação para tentar resolver o impasse. Os moradores alegam que a família vive no local desde o século 18, por isso não querem deixar as casas.

