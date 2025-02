Após impasse, vencedora de leilão terá 10 dias para montar carnaval de rua em Florianópolis Produtora vencedora da licitação terá pouco mais de uma semana para organizar a estrutura de 12 arenas previstas no edital da Prefeitura... ND Mais|Do R7 20/02/2025 - 00h06 (Atualizado em 20/02/2025 - 00h06 ) twitter

Às vésperas do Carnaval 2025, a prefeitura selecionou na terça-feira (18) a empresa responsável pela produção do carnaval de rua em Florianópolis. A vencedora do leilão é a Hit Makers, hub de negócios do Grupo 4ZERO4, que desenvolve projetos de entretenimento.

Não perca a chance de saber todos os detalhes sobre a organização do carnaval de rua em Florianópolis! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

