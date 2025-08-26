Após mal súbito, homem morre em trilha de 22 km em Santa Catarina
Em Garuva, homem morre em trilha na Pedra da Tartaruga, que fica a 1,3 mil metros de altitude, no Norte de Santa Catarina
Um homem de 48 anos morreu na manhã de domingo (24) após sofrer um mal súbito enquanto percorria a trilha da Pedra da Tartaruga, localizada nos Campos do Quiriri, em Garuva, no Norte catarinense. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, Bombeiros Voluntários e SAMU.
