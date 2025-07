Após matar animais, homem com medida protetiva ameaça mãe e irmã com machado com SC Homem de 26 anos foi preso em Laguna após ignorar medida protetiva e ameaçar familiares com um machado; suspeito tentou resistir à...

15/07/2025

