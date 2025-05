Após matar vizinho com facada no maxilar e fugir do local, homem se entrega à polícia em SC Crime aconteceu após briga entre vizinhos em Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis; vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu...

ND Mais|Do R7 19/05/2025 - 05h03 (Atualizado em 19/05/2025 - 05h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share