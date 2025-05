Após morte de bebê, Balneário Camboriú lança licitação para Centro Obstétrico do Ruth Cardoso Licitação para o Hospital Municipal Ruth Cardoso terá valor máximo de R$ 6,3 milhões e traz mudanças como ampliação de equipe ND Mais|Do R7 16/05/2025 - 20h23 (Atualizado em 16/05/2025 - 20h23 ) twitter

A Prefeitura de Balneário Camboriú lançou, nesta semana, a licitação para contratar uma empresa especializada na prestação de serviços médicos de ginecologia e obstetrícia para atender a demanda do Hospital Municipal Ruth Cardoso. A secretária de Saúde, Aline Leal, explica que o contrato com a empresa atual vence em 24 de junho. Além disso, o novo edital, que vem após a morte de um bebê durante o parto, traz mudanças importantes na prestação dos serviços da instituição.

