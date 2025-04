Após morte de bebê durante o parto, Hospital Ruth Cardoso troca diretoria em SC Hospital passará por reestruturação interna e tem nova diretora-geral provisória; morte de bebê durante parto chocou moradores de Balneário... ND Mais|Do R7 30/04/2025 - 00h00 (Atualizado em 30/04/2025 - 00h00 ) twitter

Após a morte de bebê durante o parto no Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, o município anunciou uma reestruturação interna no local. A partir desta terça-feira (29), secretária de Saúde, Aline Leal, assume interinamente a direção do hospital.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante mudança na gestão do hospital.

