Após morte de jovem de 19 anos, população entra em confronto com PMSC em Florianópolis

Um jovem de 19 anos foi morto durante uma operação da PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina) no bairro Ingleses do Rio Vermelho, em Florianópolis, na madrugada deste sábado (5). Os agentes alegam ter agido em legítima defesa após terem sido recebidos com disparos de arma de fogo.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os detalhes dessa trágica ocorrência e as reações da população.

