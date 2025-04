Após mudar gênero nos vistos de Hilton e Salabert, EUA diz que só reconhece 2 sexos ‘imutáveis’ Deputadas Erika Hilton (PSOL) e Duda Salabert (PDT) denunciaram a troca do gênero nos vistos em suas redes sociais; embaixada americana... ND Mais|Do R7 17/04/2025 - 09h25 (Atualizado em 17/04/2025 - 09h25 ) twitter

As deputadas federais Erika Hilton (PSOL-SP) e Duda Salabert (PDT-MG) tiveram o gênero nos vistos americanos trocados. Ao invés do sexo feminino, as parlamentares foram identificadas no masculino. Ambas são mulheres trans. Erika denunciou a troca do gênero no visto em suas redes sociais nesta quarta-feira (16). O visto diplomático seria usado por ela para uma conferência acadêmica nos Estados Unidos.

Para entender todos os detalhes dessa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

