Após polêmica, FCF muda data e horário do clássico entre Avaí x Figueirense Clássico entre Avaí x Figueirense estava marcado para o sábado de Carnaval, contudo, a data gerou uma série de reclamações ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 15h46 (Atualizado em 25/02/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O clássico entre Avaí e Figueirense pelas quartas de final do Campeonato Catarinense já tem nova data para acontecer. O jogo sai do sábado de Carnaval e vai para a Quarta-feira de Cinzas (5).

Para mais detalhes sobre essa mudança e o que esperar do clássico, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Como a terceirização de facilities impulsiona empresas e o turismo em Santa Catarina

Lago da Pedra Branca é interditado para aplicação de inseticida após surto de carrapatos

‘Ele me enforcou’: adolescente morta em Itajaí disse para amiga que era agredida pelo namorado