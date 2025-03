Após polêmica, projeto de pagamento extra para vereadores de SC é vetado por prefeito Gratificação havia sido aprovada por vereadores de Sangão em Sessão Ordinária "oculta" na segunda-feira (10); PL foi vetado por prefeito... ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 22h45 (Atualizado em 12/03/2025 - 22h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante Sessão Ordinária da Câmara na última segunda-feira (10), os vereadores de Sangão, no Sul de Santa Catarina, aprovaram um projeto que previa o pagamento de verba indenizatória pela participação em comissões temáticas do município. No entanto, após grande repercussão na cidade, o projeto de lei foi vetado nesta quarta-feira (12) pelo prefeito Castilho Silvano (PP).

Para entender todos os detalhes dessa polêmica e as implicações do veto, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Gleisi, a candidata

Restos mortais de Higino Pio devem ser transportados para cemitério em Balneário Camboriú

VÍDEOS: Em apenas 1h, acumulado de chuva chega a 50 milímetros em Joinville