Após polêmica vazia, novas placas do IMA começam a ser instaladas em Florianópolis Novas placas do IMA (Instituto do Meio Ambiente) começaram a ser instaladas em Florianópolis; outras cidades de SC vão receber nos... ND Mais|Do R7 26/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 26/02/2025 - 17h07 )

Começou nesta quarta-feira (26) a instalação das novas placas de balneabilidade em Santa Catarina. Os novos itens são de responsabilidade do IMA (Instituto do Meio Ambiente) e contam com o adesivo “próprio” ou “impróprio” além de dois QR Codes sendo um do IMA e outro do CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina).

Para mais detalhes sobre essa importante atualização nas praias de Santa Catarina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

