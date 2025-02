Após quadro de insuficiência renal, Papa Francisco tem noite tranquila, diz Vaticano Pontífice está internado há dez dias em um hospital de Roma, na Itália, onde realiza tratamento de uma pneumonia bilateral ND Mais|Do R7 24/02/2025 - 12h47 (Atualizado em 24/02/2025 - 12h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Vaticano informou, na manhã desta segunda-feira (24), que o Papa Francisco passou por uma noite tranquila e permanece em repouso, após diagnóstico de uma insuficiência renal. O pontífice está internado há dez dias no Hospital Gemelli, em Roma, onde é submetido a tratamento para pneumonia bilateral.

Para mais detalhes sobre a saúde do Papa Francisco, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Homem é preso com armas e cães para caça ilegal no Oeste de SC

Homem é morto com golpes de facão em SC; irmão é suspeito

BG nos Bairros 2025 estreia com diversão, brindes e atividades gratuitas em Chapecó