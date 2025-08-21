Após quatro casos de agressões contra médicos, Itajaí terá botão do pânico em unidades de saúde
O caso de agressão verbal ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cordeiros.
Após três incidentes envolvendo agressões contra médicos, a Secretaria de Saúde registrou na, manhã desta quarta-feira (20), mais uma ocorrência do gênero. O caso de agressão verbal ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cordeiros.
Após três incidentes envolvendo agressões contra médicos, a Secretaria de Saúde registrou na, manhã desta quarta-feira (20), mais uma ocorrência do gênero. O caso de agressão verbal ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cordeiros.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a segurança dos profissionais de saúde.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a segurança dos profissionais de saúde.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: