Após quatro casos de agressões contra médicos, Itajaí terá botão do pânico em unidades de saúde O caso de agressão verbal ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cordeiros. ND Mais|Do R7 21/08/2025 - 06h57 (Atualizado em 21/08/2025 - 06h57 )

Após três incidentes envolvendo agressões contra médicos, a Secretaria de Saúde registrou na, manhã desta quarta-feira (20), mais uma ocorrência do gênero. O caso de agressão verbal ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cordeiros.

