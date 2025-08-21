Logo R7.com
Após quatro casos de agressões contra médicos, Itajaí terá botão do pânico em unidades de saúde

O caso de agressão verbal ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cordeiros.

ND Mais|Do R7

Após três incidentes envolvendo agressões contra médicos, a Secretaria de Saúde registrou na, manhã desta quarta-feira (20), mais uma ocorrência do gênero. O caso de agressão verbal ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cordeiros.

