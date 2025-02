Após quatro dias internado, morre homem vítima de incêndio em fábrica de carnaval no RJ Vinte e uma pessoas foram resgatadas da fábrica durante o incêndio, sendo que oito permanecem internadas; local operava com situação... ND Mais|Do R7 16/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 16/02/2025 - 20h26 ) twitter

Uma das vítimas do incêndio na fábrica de fantasias de carnaval Maximus Confecções, no Rio de Janeiro, morreu neste domingo (16). Rodrigo de Oliveira foi um dos 21 resgatados no local e estava internado desde o incidente, que ocorreu na quarta-feira (12). A morte foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

