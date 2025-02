Após reunião, MDB-SC segue indefinido se aceita proposta do governador Jorginho Mello Segundo as lideranças do MDB catarinense, a decisão será tomada após o retorno dos trabalhos legislativos. ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 05h06 (Atualizado em 22/01/2025 - 05h06 ) twitter

As bancadas estadual e federal do MDB-SC realizaram uma reunião on-line na noite desta terça-feira (21) para discutir a possibilidade de ampliar a participação do partido na base de apoio ao governo Jorginho Mello.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as negociações e o futuro do MDB-SC.

