Após sair da prisão, homem ameaça ex com revólver e morre em confronto com a PM em Lages Vítima possuía medida protetiva contra o homem, que já havia sido preso por agressões anteriores; confronto ocorreu na tarde de quarta...

ND Mais|Do R7 03/07/2025 - 22h36 (Atualizado em 03/07/2025 - 22h36 ) twitter

