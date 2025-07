Após seis anos, Itajaí voltará a ter festa de Ano Novo? Entenda Última celebração de Ano Novo na cidade havia ocorrido com chegada do ano de 2020 ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 01h16 (Atualizado em 05/07/2025 - 01h16 ) twitter

A Prefeitura de Itajaí confirmou que a cidade deverá ter uma festa de Ano Novo neste ano, após 6 anos deste a última celebração. A virada de ano organizada pelo município havia acontecido entre os anos de 2019 e 2020. Conforme a nota da Secretaria de Turismo e Eventos, ainda não há informações detalhadas, já que o réveillon ainda será planejado. O município pretende resgatar as festas de Itajaí, a Festa do Peixe é um exemplo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a festa de Ano Novo em Itajaí!

