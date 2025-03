Após ser barrado em festa, homem mata segurança e é condenado a 24 anos de prisão em SC O homicídio que aconteceu em Meleiro no ano de 2023 teve sentença definida na última quarta-feira (12) ND Mais|Do R7 17/03/2025 - 16h45 (Atualizado em 17/03/2025 - 16h45 ) twitter

Um homem foi condenado a 24 anos de prisão, em regime fechado, por matar um segurança com tiro na cabeça em festa, na cidade de Meleiro, Sul de Santa Catarina, no ano de 2023. A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Meleiro, que acolheu a denúncia do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina).

A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Meleiro, que acolheu a denúncia do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina).

