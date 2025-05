Após sorteio polêmico de Jeep e prisão, briga entre funcionária e CEO tem ‘acordo amigável’ Larissa Amaral venceu o sorteio de um Jeep Compass e teve o veículo tomado após ser demitida da empresa; discussão encerrou com acordo... ND Mais|Do R7 05/05/2025 - 05h40 (Atualizado em 05/05/2025 - 05h40 ) twitter

A auxiliar contábil Larissa Amaral da Silva e o empresário Rodrigo Morgado assinaram um “acordo amigável” e encerraram o embate por um Jeep sorteado pela Quadri Contabilidade. A funcionária foi demitida após ganhar o sorteio e teve o carro tomado pela empresa.

Para entender todos os detalhes dessa polêmica e o desfecho do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

