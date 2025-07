Após tragédia, balonismo é retomado em SC com novos protocolos de segurança; veja Empresas voltaram a operar na região após 11 dias do acidente que matou oito pessoas em Praia Grande, no Sul de Santa Catarina ND Mais|Do R7 03/07/2025 - 07h16 (Atualizado em 03/07/2025 - 07h16 ) twitter

Após 11 dias do acidente que matou oito pessoas em um voo de balão em Praia Grande, no Sul de Santa Catarina, os passeios de balonismo foram retomados nesta quarta-feira (2). Com novos protocolos de segurança implementados, empresas voltaram a operar na região. Ainda assim, a tragédia acendeu um alerta sobre a contratação de serviços de turismo de aventura. O Procon de Santa Catarina e órgãos oficiais listam orientações importantes.

