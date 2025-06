Após um mês de safra, tainha enche redes com quase 15 mil peixes em um único dia em SC Quantidade surpreendente marca a pesca de tainha em Florianópolis e Palhoça; lanço encerra o primeiro mês da temporada da tainha em... ND Mais|Do R7 02/06/2025 - 07h17 (Atualizado em 02/06/2025 - 07h17 ) twitter

O lanço de tainha deste domingo (1) surpreendeu moradores e pescadores nas praias de Cima, em Palhoça, e no Pântano do Sul, em Florianópolis, com redes repletas do pescado. De acordo com a página SOS Naufragados, cerca de 15 mil tainhas foram capturadas na Praia de Cima, em Palhoça, e Pântano do Sul, em Florianópolis.

Para saber mais sobre essa impressionante captura e os desafios enfrentados pelos pescadores, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

