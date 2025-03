Após um mês internada, morre trabalhadora atropelada por carro desgovernado em SC Trabalhadora voltava do trabalho em Joinville quando foi atingida pelo automóvel; caso ocorreu no dia 22 de fevereiro ND Mais|Do R7 31/03/2025 - 13h07 (Atualizado em 31/03/2025 - 13h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Morreu na tarde deste domingo (30) a trabalhadora Jacinara Maria Ávila, que foi brutalmente atropelada por um carro desgovernado no dia 22 de fevereiro em Joinville, no Norte de Santa Catarina. A mulher, que tinha 35 anos, voltava do trabalho em uma pizzaria, no bairro Morro do Meio, quando foi atingida pelo automóvel.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em ND Mais:

Após absolvição por estupro, Daniel Alves deve receber R$ 68 mil de indenização; entenda motivo

Corrupção de milhões: como a Operação Mensageiro mudou contratos públicos e a política de SC

Grave acidente mata pai e bebê de 1 mês em SC