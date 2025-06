Após uma semana da tragédia, Praia Grande presta homenagem às vítimas com ato de paz e oração Ato simbólico com o lançamento de balões brancos com o nome das vítimas, acompanhado de uma corrente de oração, será realizado neste... ND Mais|Do R7 28/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 28/06/2025 - 20h56 ) twitter

Após uma semana da queda de balão em Praia Grande, no Extremo Sul do estado de Santa Catarina, que deixou oito pessoas mortas e 13 sobreviventes, o município fará, neste sábado (28), uma homenagem a todas as vítimas do acidente. A cerimônia será realizada às 8h30, no campo de decolagens dos balões. A AVIBAQ (Associação de Pilotos e Empresas de Balonismo) convidou todos para uma corrente de oração, como forma de homenagem, respeito e amor às vítimas da tragédia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre este ato de solidariedade.

