Após uma série de roubos, tradicional hortifruti encerra atividades no Centro de Florianópolis Comerciantes desistem de manter loja no Centro de Florianópolis após prejuízos recorrentes com furtos; hortifruti foi arrombado três... ND Mais|Do R7 16/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 16/04/2025 - 05h05 )

Uma unidade do Direto do Campo, inaugurada em dezembro do ano passado na Rua Francisco Tolentino, no bairro Centro, em Florianópolis, anunciou o fechamento definitivo após sofrer três arrombamentos em menos de cinco meses. Os proprietários, cansados com os prejuízos e a insegurança, cancelaram até pedidos de mercadorias que já estavam a caminho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa situação alarmante.

