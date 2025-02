Aposentado há 46 anos, homem mais velho do mundo tem mais idade que o próprio INSS João Marinho Neto é pensionista desde 1978 e foi reconhecido pelo Guiness Book ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 14h27 (Atualizado em 24/01/2025 - 14h27 ) twitter

Aposentado desde 1978, o homem mais velho do mundo é brasileiro e mais velho que o próprio INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). A instituição completa 102 anos nesta sexta-feira (24), enquanto o cearense, João Marinho Neto, possui 112 anos. A informação foi divulgada pelo órgão, que se diz “satisfeito” em ter o idoso no rol de segurados.

Para saber mais sobre a história inspiradora de João Marinho Neto, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

