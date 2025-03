Aposentados do INSS terão antecipação do 13º salário entre abril e maio; qual a previsão? Segundo o secretário do Tesouro Nacional, confirmação do período deve ter aval do presidente Lula ND Mais|Do R7 27/03/2025 - 21h45 (Atualizado em 27/03/2025 - 21h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A antecipação do pagamento do 13º salário para os beneficiários do INSS deve acontecer entre abril e maio, informou nesta quinta-feira (27) o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron. Ainda não há, contudo, decisão tomada em relação à janela que se daria essa antecipação, que poderá ocorrer também entre maio e junho.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a antecipação do 13º salário do INSS!

Leia Mais em ND Mais:

Floripa, 352 anos: trilha guiada no centro histórico acontece neste sábado (29)

‘Droga em conserva’: vídeo mostra momento em que PM encontra ecstasy em latas de comida em SC

BRT em Florianópolis: obras para corredores exclusivos de ônibus devem começar em 2025