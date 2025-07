Aposta de Criciúma fatura bolada e fica por um número de prêmio milionário na Mega-Sena Outros dois bilhetes catarinenses levaram uma boa quantia para casa; sorteio aconteceu na terça-feira (22) ND Mais|Do R7 23/07/2025 - 22h57 (Atualizado em 23/07/2025 - 22h57 ) twitter

Uma aposta de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, levou R$ 70.587,08 ao acertar cinco números da Mega-Sena. O sorteio do concurso 2891 foi realizado na noite de terça-feira (22). Outros dois apostadores do estado, de Brusque e de Florianópolis, também faturaram a bolada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

